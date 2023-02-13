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Уголовное дело по созданию финпирамиды «AYBA-Жанұя» расследуют в Шымкенте

13 Февраля 2023, 11:59
Уголовное дело по созданию финпирамиды «AYBA-Жанұя» расследуют в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, компания обещала гражданам помощь в получении жилья. По условиям, описанным в социальных сетях, вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь 5 и более лиц. После привлечения людей вкладчику возвращают внесенную им сумму и в качестве вознаграждения дарят подарок. Достигнув определенного уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 млн тенге.

В ведомстве напомнили, что за создание финансовых (инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК с наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.


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