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Уголовное дело по факту гибели рабочего в Петропавловске переквалифицировали

13 Декабря 2022, 21:22
Уголовное дело по факту гибели рабочего в Петропавловске переквалифицировали

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении полиции города Петропавловска проводят досудебное расследование по факту гибели рабочего на стройке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что материалы находятся в производстве следственного отдела. Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Когда 47-летний рабочий скончался от полученных травм в медицинском учреждении, дело переквалифицировали на часть третью той же статьи. То есть, «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в департаменте.

Рабочий получил травмы на стройке в Петропавловске 5-го декабря. Мужчина скончался на следующий день. В управлении государственной инспекции труда сообщили, что между погибшим и подрядчиком был заключен договор гражданско-правового характера. Несчастный случай не подлежит специальному расследованию, предусмотренному Трудовым кодексом РК.


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