Уголовное дело по факту гибели казахстанки Томирис Байсафы будет рассмотрено в суде

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении Муртазали Меджидова, обвиняемого в убийстве казахстанки Томирис Байсафы будет рассматриваться в Никулинском районом суде г.Москвы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила мать погибшей Жанна Ахметова, материалы уголовного дела находятся в суде, 23 марта состоится предварительное слушание.

«Мы только сегодня об этом узнали. Однако Никулинский суд не располагает техническими условиями для дистанционного участия сторон», - отметила она. Сейчас у нее нет возможности присутствовать на предстоящем заседании, т.к. не представляется возможным оперативно выехать в условиях сохраняющихся ковидных ограничений. Поэтому ожидается, что в слушании примет участие адвокат потерпевшей стороны.

«Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Но мы, безусловно, против суда присяжных, т.к. у обвиняемой стороны есть возможности по определению состава участников, а также нам неизвестна степень их компетентности», - отметила Ж.Ахметова.

Ж.Ахметова также добавила, что в ходе следствия обвиняемый неоднократно менял свои показания, периодически отвергал результаты следственных мероприятий, что в целом затягивало следствие и темпы подготовки материалов в суд.

По данным портала московских судов mos-gorsud.ru, предварительное слушание по уголовному делу пройдет во вторник под председательством судьи Константина Дубкова. Подсудимый Меджидов М.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон и осуществляется, в том числе, для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Напомним, 13 апреля 2018 года в МГИМО студентка четвертого курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа учебного корпуса. 3 мая в НИИ имени Склифосовского она скончалась.







