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Уголовное дело Карима Масимова проходит под грифом «Совершенно секретно»

27 Января 2022 15:14
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Уголовное дело Карима Масимова проходит под грифом «Совершенно секретно»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело Карима Масимова проходит под грифом «Совершенно секретно», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

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В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению, подтвердили информацию в Комитете.

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

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#КНБ РК   #ЧП-2022  
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