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Уголок ко Дню Независимости РК открыли в музее полиции Костаная

14 Декабря 2021 22:46
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Уголок ко Дню Независимости РК открыли в музее полиции Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В музее департамента полиции Костанайской области в честь 30-летия Независимости РК открыт стенд «Мы ими гордимся», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На открытии мероприятия присутствовали заместитель начальника ДП области Ардак Ынтыкбаев, председатель Совета ветеранов Амангельды Умербаев и актер областного казахского драматического театра имени И. Омарова Азамат Чукеев.

«В канун Дня Независимости и для патриотического воспитания молодого поколения полицейских сегодня открыт стенд «Мы ими гордимся». Он посвящен сотрудникам полиции, внесшим значительный вклад в становление и развитие казахстанской полиции. Это те полицейские, которые стали примером для подражания и гордости», - отметил А. Ынтыкбаев.

На стенде отмечены имена полицейских, имеющих высокие звания и выходцы из Костанайской области. Среди них генералы России, которые начинали службу в регионе: Игорь Шилов, Иван Шутяк и Андрей Дунаев. Среди казахстанских на стенде отмечены генерал-майор полиции Михаил Баранов, генерал-майор полиции Серимжан Досумов, полковники в отставке Темирбек Ермаганбетов, Жантас Умирбаев, Анатолий Фесенко и Кенес Арыстанов.

Костанайские полицейские гордятся и сегодняшними руководителями областных департаментов и учебного заведения страны. Это генералы Марат Тулебаев и Акынкали Дарменов, полковники Ерлан Файзуллин и Атыгай Арыстанов.

Кроме того, стражи порядка посмотрели книжную выставку «Әлемнің ғажап елі-қасиетті қазақ елі», организованную библиотекой имени Толстого. На выставке представлена книга «Независимость Казахстана: 30 лет мира, согласия и созидания», изданная на трех языках, а также книга Первого Президента Нурсултана Назарбаева «Ғасырға бергісіз жылдар».


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#Костанайская область   #МВД РК   #Регионы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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