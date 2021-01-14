Уголок Абая открыли в университете Тракья в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При участии ТЮРКСОЙ в университете Тракья (УТ) открылся «Уголок Абая», где рассказывается о жизни казахского поэта Абая и размещены его произведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов в своем выступлении в здании факультета литературы отметил, что Абай является основоположником казахской национальной литературы, оставивший после себя великое наследие не только для Казахстана, но и для всего тюркского мира.

В стихах и мудрых изречениях Абая, по мнению Касеинова, метко отражена мудрость и духовность тюркских народов.

«В основе идей Абая лежит модель совершенного человека, и это не случайно. Его учение претерпело глубокое влияние идеями Юсуфа Хас Хаджипа Баласагунского, который научил человечество секретам счастья. И в этом смысле Абай является продолжателем этих глубоких корней», - добавил он.

Дюсен Касеинов напомнил, что в течение 2020 года ТЮРКСОЙ провела множество мероприятий по популяризации имени и творческого

наследия Абая в различных частях мира, особенно в странах-членах ТЮРКСОЙ.

«В рамках Года мы организовали различные мероприятия, посвященные Абаю, и осуществили публикацию посвященных ему книг. Сегодня для меня большая честь представить вам одно из этих важных изданий. Мы испытываем чувство глубокого удовлетворения от возможности провести презентацию данного престижного альбома «Читая Абая». Уверен, что данное издание привлечет внимание наших молодых братьев к этому уголку, расположенному в здании факультета литературы университета Тракья, и откроет путь к чтению и пониманию мира идей великого казахского поэта и просветителя».

Уголок Абая будет знакомить с наследием выдающегося казахского поэта.

На открытии мероприятия, ректор Университета Тракья профессор, доктор Эрхан Табакоглу заявив, что тюркская нация, которая в определенные периоды переживала трудные времена, знает и умеет каждый раз восстать из пепла, Табакоглу сказал следующее: «В настоящее время эта великая нация вновь встает после больших трудностей, которые она пережила в прошлом веке, познает друг друга, свои исконные ценности, играет решающую роль в формировании великих союзов. ТЮРКСОЙ, известный как «ЮНЕСКО тюрков» - это союз, созданный тюркскими народами с целью сближения для развития дружбы, единства и братства. Господин Касеинов – выдающийся человек и важная личность».