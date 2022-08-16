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Уголь подорожает на 30% - прогноз Минэнерго РК
16 Августа 2022 15:10

Уголь подорожает на 30% - прогноз Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики Казахстана прогнозируют увеличение затрат энергопроизводящих организаций, в том числе из-за подорожания угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра Жандоса Нурмаганбетова, ожидается увеличение стоимости угля с 1 августа текущего года на 7%, увеличение стоимости угля с разреза Богатырь-Комир – на 5% с 1 сентября и на 5% с 1 декабря.

«В целом в течение 2022 года стоимость угля увеличится на 30%. Цена доставки угля по железнодорожным путям увеличилась с начала 2022 года в среднем по Казахстану на 5%. Кроме того, с 1 июля 2022 года стоимость товарного газа в среднем по Казахстану для энергопроизводящих организаций увеличилась на 15%», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ж.Нурмаганбетов отметил , что существующий уровень предельных тарифов не в полной мере покрывает затраты энергопроизводящих организаций. Так, аварийность предприятий выросла на 20%.

Поэтому с 1 июля пересмотрены предельные тарифы на электрическую энергию. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 10-12%.

«Скорректированный предельный тариф также учитывает доведение уровня заработных плат производственного персонала станций до среднего уровня заработной платы», - пояснил вице-министр.


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