Угольная промышленность остается социально значимой отраслью для экономики - Николай Радостовец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне снижения цены твердого топлива значительно сократился экспорт угля на зарубежные рынки, потеряны крупные рынки сбыта в Европе. О показателях угольной промышленности во время пандемии коронавируса и как в дальнейшем будет развиваться данная сфера, рассказал в интервью МИА «Казинформ» исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец.

- Постепенно уголь в стране вытесняется газом, давление на него оказывают возобновляемые источники энергии. Экологическая повестка также играет для угля отрицательную роль. Говорит ли это о закате угольной отрасли или еще рано сбрасывать ее со счетов?

- Утверждать о закате угольной отрасли, по меньшей мере, недальновидно. По итогам 2020 года, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, угледобывающие компании страны при плане 107,2 млн тонн добыли 109,2 млн тонн угля. Угольная промышленность остается социально значимой отраслью для экономики нашей страны. Тем более около 70% электроэнергии в стране вырабатывается путем сжигания угля на теплоэлектростанциях, что позволяет обеспечить дешевые тарифы для населения. При этом доля ВИЭ, как альтернативных источников выработки электроэнергии, составляет не более 2% в структуре генерации электрической энергии в Казахстане.

– Николай Владимирович, как будет компенсироваться снижение спроса на уголь? Готовы ли угольные компании к работе в новых реалиях?

– Ставку в новых условиях мы делаем на передел угольной продукции. Освоение современных технологий глубокой переработки угля – одно из важнейших направлений повышения конкурентоспособности, возможность диверсифицировать угольную промышленность, развивая несырьевую направленность.

Пока, к сожалению, углехимия и коксохимическое производство у нас недостаточно развиты. К примеру, в 2020 году из угля в стране было произведено 3,7 млн тонн кокса, что составляет всего 3,4% от объема добычи угля за прошлый год. При этом только за период с 2016 по 2020 год в Казахстан было импортировано 4,5 млн тонн кокса, иными словами, металлургические предприятия испытывают большую нехватку кокса и вынуждены импортировать эту продукцию по завышенной цене.

Но серьезные подвижки в этом вопросе уже есть. На сегодня в нашей стране выпускаются некоторые виды углехимической продукции. К примеру, в коксохимическом цехе АО «Шубарколь Комир», наряду со спецкоксом, производится каменноугольная смола и коксовый газ. Аналогичные продукты образуются в качестве сопутствующих и на коксохимическом производстве АО «АрселорМиттал Темиртау». Кроме того, из угля на АО «АрселорМиттал Темиртау» производятся нафталин, пек, сольвент, сульфат аммония.

В 2020 году АО «Шубарколь комир» была получена первая пробная партия активированного угля. Это пример третьего передела угля: уголь – спецкокс – активированный уголь. Основным преимуществом шубаркольского активированного угля является его низкая себестоимость, обусловленная использованием в качестве сырья дешевой коксовой мелочи и коксового газа в качестве энергоносителя. Производство новых видов продукции из угля с высокой добавленной стоимостью планируется наладить и на базе других угледобывающих компаний.

Между тем, в результате глубокой переработки угля можно получить целую линейку полезных продуктов, таких, как искусственный графит, антрацен. Зола от сжигания углей, отходы добычи и переработки могут быть использованы в производстве стройматериалов, керамики, огнеупорного сырья, глинозема, абразивов. В общей сложности, путем переработки каменного угля можно получить более 400 различных продуктов, стоимость которых в 20-25 раз выше стоимости самого угля, а побочные продукты, получаемые на коксохимических заводах, превосходят стоимость самого кокса. Производство новых видов продукции из угля способствует выходу на новые рынки сбыта, и как следствие, наращиванию экспортного потенциала страны.

– Что необходимо предпринять для развития перерабатывающих производств?

– Для того, чтобы создавать перерабатывающие производства, необходимы большие финансовые вложения. Очевидно, что для нашей страны, имеющей большие запасы угля в объеме 34 млрд тонн угля, или 4% от мирового запаса угля, стратегически верным решением, способствующим созданию новых рабочих мест и дополнительному притоку налоговых поступлений в бюджет, является поддержка производства угольной продукции высоких переделов со стороны государства. Всесторонняя и ощутимая поддержка, какую сейчас в соседней России оказывают угольным компаниям.

АГМП не раз поднимала на разных уровнях вопрос о необходимости развития глубокой переработки угля. В частности, мы вносили в госорганы предложение о включении производства угольной продукции следующих переделов в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденный Постановлением Правительства РК № 13 от 14 января 2016 года.

Надо отдать должное Правительству – оно откликнулось на нашу инициативу. В 2020 году обогащение угля было включено в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, что является основанием для распространения действия ряда налоговых преференций на выпуск новой продукции из угля.

Другим важным фактором является стабильное налогообложение. Благодаря предсказуемой налоговой политике угольная промышленность продолжает развиваться. В большинстве случаев инвестпроекты имеют длительные сроки окупаемости, и инвесторы должны быть уверены, что в Казахстане не будет допущено серьезных отклонений от проводимой экономической и фискальной политики. Подобные меры будут способствовать развитию перерабатывающих производств и выходу отечественных компаний на новые рынки сбыта.

- Спасибо Вам за интервью!