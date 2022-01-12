РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Уголь доставляется потребителям без перебоев - КТЖ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящий момент транспортировка по железной дороге социально-значимого груза – каменного угля - осуществляется по плану. За 11 дней января т. г. погружено 3,5 млн. тонн твердого топлива, рост к аналогичному уровню прошлого года составил 1,2%. Из них для ТЭЦ доставлено 2,2 млн. тонн, где наблюдается тенденция увеличения запасов угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Перевозка социально-значимых грузов находится на особом контроле в АО «НК «ҚТЖ». Ежедневно проводятся совещания оперативного штаба с участием представителей угольных разрезов. Для перевозки важного груза полувагоны предоставляются согласно заявок грузоотправителей в полном объёме.

    Теги:
    Транспорт КТЖ Энергетика Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!