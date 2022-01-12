Уголь доставляется потребителям без перебоев - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящий момент транспортировка по железной дороге социально-значимого груза – каменного угля - осуществляется по плану. За 11 дней января т. г. погружено 3,5 млн. тонн твердого топлива, рост к аналогичному уровню прошлого года составил 1,2%. Из них для ТЭЦ доставлено 2,2 млн. тонн, где наблюдается тенденция увеличения запасов угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Перевозка социально-значимых грузов находится на особом контроле в АО «НК «ҚТЖ». Ежедневно проводятся совещания оперативного штаба с участием представителей угольных разрезов. Для перевозки важного груза полувагоны предоставляются согласно заявок грузоотправителей в полном объёме.