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    22:03, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Угодившую в траншею автомашину вызволили полицейские Экибастуза

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В одном из экибастузских пабликов в Instagram был опубликован пост благодарности инспекторам службы управления полиции города Экибастуза Алибеку Мухамеджанову и Максату Кожамбаеву, передает Polisia.kz.

    В публикации подписчик выражает признательность сотрудникам полиции за оказанную помощь его родственнику.

    Командир роты патрульной полиции ОМПС УП города Экибастуза Азамат Куркебаев рассказал, что во время патрулирования города по улице Гоголя сотрудники полиции заметили автомашину, которая провалилась в яму теплотрассы. Водитель из-за незнания дороги, а также плохой видимости в темное время суток угодил в траншею.

    Алибек Мухамеджанов и Максат Кожамбаев незамедлительно принялись помогать автомобилисту. Они взяли машину на буксир и вызволили из глубокой теплотрассы.

    «Большое спасибо полицейским за отзывчивость и профессионализм, за то, что не оставили моего дядю в беде!» – говорит автор ролика.



    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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