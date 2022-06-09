9 Июня 2022 19:19

Угодившего в 15-метровый колодец парня извлекли спасатели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчина упал в колодец в Камыстинском районе. Спасателям удалось вызволить 21-летнего парня. С переломом позвоночника и повреждением спинного мозга он доставлен в Костанайскую областную больницу, передает корреспондент МИА»Казинформ».

Инцидент произошел утром 9 июня в селе Арка Камыстинского района. В отдел по ЧС Камыстинского района поступило сообщение от участкового инспектора полиции села о том, что по улице Торговая в колодец упал человек.

«Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия выехал дежурный караул пожарной части № 18 села Камысты. Все это время рядом с пострадавшим находились участковый инспектор полиции и местный фельдшер. По прибытию выяснилось, что воды в колодце нет, а его глубина достигает 15 метров. На самом дне колодца лежал молодой человек. С помощью веревки камыстинские спасатели извлекли мужчину из колодца и передали сотрудникам районной скорой помощи», - прокомментировали в ДЧС.

По предварительному диагнозу врачей Камыстинской районной больницы, пострадавший парень 2001 года рождения в результате падения получил перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. Его экстренно направили в Костанайскую областную больницу.

Предварительной причиной падения стала неосторожность пострадавшего.