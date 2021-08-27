Угнавший авто в России алматинец задержан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Алматинец, угнавший авто в России, задержан в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вчера около 15:00 часов в полицию Павлодарской области поступило сообщение от российских коллег об оказании содействия в задержании автомашины Toyota Camry, которая была угнана в городе Новосибирске Российской Федерации.

«После получения сообщения оперативным путем было установлено, что данная автомашина пересекла нашу границу и передвигалась по трассе Павлодар – Нур-Султан. Ориентировка незамедлительно была передана всем постам Роты патрульной полиции, осуществляющих дорожную безопасность на данном участке автодороги. Через время автомашина была зафиксирована на трассе в районе села Байет Экибастузской сельской зоны в направлении поселка Шидерты. На требования сотрудников полиции водитель не остановился», – рассказал Первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Автопатрули начали преследование. В результате автомобиль был задержан на автозаправочной станции поселка Шидерты. За рулем находился 31-летний житель города Алматы. Какие-либо документы у мужчины отсутствовали.

В полиции отметили, в отношении водителя за нарушения Правил дорожного движения возбужден ряд административных материалов. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

В рамках приграничного сотрудничества информация о задержании сообщена инициатору розыска. Автомашина и материалы будут переданы коллегам МВД Российской Федерации.



