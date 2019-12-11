Угнавших более 100 овец барымтачей задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По горячим следам была задержана группа барымтачей, которые украли со двора жителя поселка Сарыбулак в Хобдинском районе 113 овец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«Со двора жителя поселка Сарыбулак в отсутствии хозяина были похищены 113 голов овец. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что подозреваемые угнали овец в сторону районного центра - поселка Кобда.

В ходе проведения поисковых мероприятий на окраине поселка Кобда во дворе одного из домов во время забоя овец были задержаны злоумышленники. Они наняли 5 человек и успели зарезать 23 овцы», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов

В частности в краже овец подозреваются житель поселка Кобда и житель поселка Сарыбулак, которые водворены в изолятор временного содержания. В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемые, воспользовавшись отсутствием владельца овец, пешком угнали овец и пригнали в районный центр - поселок Кобда, расположенный в 40 километрах от места преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Кража».