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Угнавших более 100 овец барымтачей задержали в Актюбинской области

11 Декабря 2019 22:45
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Угнавших более 100 овец барымтачей задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По горячим следам была задержана группа барымтачей, которые украли со двора жителя поселка Сарыбулак в Хобдинском районе 113 овец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«Со двора жителя поселка Сарыбулак в отсутствии хозяина были похищены 113 голов овец. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что подозреваемые угнали овец в сторону районного центра - поселка Кобда.

В ходе проведения поисковых мероприятий на окраине поселка Кобда во дворе одного из домов во время забоя овец были задержаны злоумышленники. Они наняли 5 человек и успели зарезать 23 овцы», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов

В частности в краже овец подозреваются житель поселка Кобда и житель поселка Сарыбулак, которые водворены в изолятор временного содержания. В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемые, воспользовавшись отсутствием владельца овец, пешком угнали овец и пригнали в районный центр - поселок Кобда, расположенный в 40 километрах от места преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Кража».

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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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