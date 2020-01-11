Угнавших 6 автомобилей задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде стражи порядка задержали группу преступников, которые с сентября прошлого года до настоящего мента угнали 6 автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские задержали две группы лиц, которые с сентября месяца 2019 года по настоящее время занимались кражами автомашин российского производства в Караганде.

«Подозреваемые лица в возрасте 25-26-лет являются жителями Карагандинской области. Задержанные дали признательные показания по 6 фактам краж автомашин у граждан. Вещественные доказательства (автомашины) изъяты. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Отмечается, в настоящее время проводятся оперативно розыскные мероприятия с целью выяснения причастности подозреваемых лиц к аналогичным преступлениям.