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    03:33, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Угнать КамАЗ пытался мужчина в Алматинской области

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    ШАМАЛГАН. КАЗИНФОРМ - Угонщик КамАЗа задержан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Водитель груженого песком автомобиля КамАЗ, выполняя очередной рейс, остановился в селе Шамалган, чтобы купить напитки, оставив грузовик с включенным двигателем. Воспользовавшись этим, случайный прохожий сел за руль, включил передачу и начал движение по тротуару.

    Услышав крики испуганного водителя, проходящий мимо инспектор отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Карасайского РУП Алибек Керим бросился к машине, запрыгнул на ходу с водительской стороны на подножку, и, проникнув в кабину, остановил движущуюся машину. Задержанным оказался 43-летним жителем города Алматы.

    Мужчина пояснил, что увидев КамАЗ с включенным двигателем без водителя, решил прокатиться.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

    Проводится досудебное расследование.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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