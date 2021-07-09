Угнать КамАЗ пытался мужчина в Алматинской области

ШАМАЛГАН. КАЗИНФОРМ - Угонщик КамАЗа задержан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель груженого песком автомобиля КамАЗ, выполняя очередной рейс, остановился в селе Шамалган, чтобы купить напитки, оставив грузовик с включенным двигателем. Воспользовавшись этим, случайный прохожий сел за руль, включил передачу и начал движение по тротуару.

Услышав крики испуганного водителя, проходящий мимо инспектор отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Карасайского РУП Алибек Керим бросился к машине, запрыгнул на ходу с водительской стороны на подножку, и, проникнув в кабину, остановил движущуюся машину. Задержанным оказался 43-летним жителем города Алматы.

Мужчина пояснил, что увидев КамАЗ с включенным двигателем без водителя, решил прокатиться.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Проводится досудебное расследование.