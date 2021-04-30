Угнанный в России автомобиль обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские обнаружили автомашину, находившуюся в международном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 29 апреля сотрудники батальона патрульно-постовой службы департамента полиции Жамбылской области на 395 километре трассы Западная Европа – Западный Китай за превышение скоростного режима, а также по поступившей ориентировке по факту угона, остановили автомашину KIA K5 с российскими номерами. За рулем находился 36-летний житель города Шымкента.

В ходе проверки было установлено, что автомобиль находится в международном розыске, объявленном в Российской Федерации.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 части 1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Машина водворена на штрафстоянку», - пояснили в правоохранительном ведомстве.