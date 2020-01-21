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Угнанный в районе табун лошадей обнаружили в убойном цехе в Атырау

21 Января 2020 23:55
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Угнанный в районе табун лошадей обнаружили в убойном цехе в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Угнанный в районе табун лошадей обнаружили в убойном цехе в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В одном из городских убойных цехов полицейские обнаружили 22 лошади, находившиеся без документов об их принадлежности хозяину. Не было и хозяина лошадей. Животные были взяты на временное хранение до обнаружения владельцев. При расследовании выяснилось, что лошади угнаны из Кызылкогинского района. Кстати, хозяина нашли через пять дней, и он даже не подозревал о пропаже пасшегося в степи табуна. Расследование продолжается», - сообщил представитель областного департамента полиции Абай Жумабаев.

Он проинформировал, что из зарегистрированных 80 фактов краж в области скота раскрыто 50 случаев, нераскрытыми остаются 30. По ним сейчас проводится оперативно-следственная работа. 80% фактов скотокрадства произошли в степи, где животные пасутся без пастухов.


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Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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