АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Угнанный Lexus вернули жительнице Алматинской области. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 5 сентября на канал 102 Талгарского РУП поступило сообщение от 30-летней жительницы поселка Кендала об угоне автомашины Lexus-RX330, стоимостью 7,7 млн тенге. Со слов заявительницы, она, оставив машину с ключами в замке зажигания на улице, зашла в кафе города Талгара. Увидев, что в салон ее личного транспорта сел посторонний, она выбежала, но сидевший за рулем незнакомый мужчина завел машину и уехал.

Факт первоначально зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК. Затем в ходе досудебного расследования произведена переквалификация на ст. 191 ч. 4 УК РК «Грабеж». Через неделю в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по ориентировке сотрудников ОКП Талгарского РУП, в Алматы участковому инспектору Алатауского района удалось задержать подозреваемого 22-летнего жителя села Шамалган Карасайского района. Мужчина, заменив государственные номера, ездил на похищенном автомобиле.

Учитывая, что подозреваемый находился под пробационным контролем за ранее совершенную кражу, следственный судья, в качестве меры пресечения, на период досудебного расследования, санкционировал его содержание под стражей.

Потерпевшая поблагодарила стражей порядка за поимку грабителя и возврат автомашины, отметив слаженность действий районного, городского и областного подразделений полиции. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

