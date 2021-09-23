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    14:04, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Угнанный Lexus вернули жительнице Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Угнанный Lexus вернули жительнице Алматинской области. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ночью 5 сентября на канал 102 Талгарского РУП поступило сообщение от 30-летней жительницы поселка Кендала об угоне автомашины Lexus-RX330, стоимостью 7,7 млн тенге. Со слов заявительницы, она, оставив машину с ключами в замке зажигания на улице, зашла в кафе города Талгара. Увидев, что в салон ее личного транспорта сел посторонний, она выбежала, но сидевший за рулем незнакомый мужчина завел машину и уехал.

    Факт первоначально зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК. Затем в ходе досудебного расследования произведена переквалификация на ст. 191 ч. 4 УК РК «Грабеж». Через неделю в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по ориентировке сотрудников ОКП Талгарского РУП, в Алматы участковому инспектору Алатауского района удалось задержать подозреваемого 22-летнего жителя села Шамалган Карасайского района. Мужчина, заменив государственные номера, ездил на похищенном автомобиле.
    Учитывая, что подозреваемый находился под пробационным контролем за ранее совершенную кражу, следственный судья, в качестве меры пресечения, на период досудебного расследования, санкционировал его содержание под стражей.
    Потерпевшая поблагодарила стражей порядка за поимку грабителя и возврат автомашины, отметив слаженность действий районного, городского и областного подразделений полиции. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Борьба с преступностью Алматинская область Алматы
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