Угнанную в ЗКО машину нашли в Атырауской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В течение двух дней по отпечаткам пальцев эксперты-криминалисты нашли вора, угнавшего в Уральске автомобиль, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Хозяин автомашины «ВАЗ-2114» припарковался возле магазина «Аурис» в поселке Зачаганск города Уральска. Ночью был совершен угон транспорта. На следующий день он заявил в полицию о пропаже. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Зачаганского ОП зарегистрировала угон автомашины «ВАЗ-2114» и немедленно приступила к розыску автомашины.

По информации полицейских, в тот день была обнаружена брошенная машина в Атырауской области, по характеристикам схожая с угнанной машиной из Уральска. Группа сотрудников полиции выехала в соседний Атырау. Найденные в машине отпечатки отправили на экспертизу. Техник-криминалист оперативно-криминалистического отдела Абайского отдела полиции Эридат Курмангалиев аккуратно снял отпечатки пальцев с оконных проемов, после чего машину доставили в Уральск.

Отпечатки пальцев поместили также в базу управления и тщательно проверили. Результат оказался положительный, по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался житель Уральска, 1991 года рождения, нигде не работающий П. А., который угнал машину. По данным следствия, не имея ключей от машины, он включил через провода зажигание и ехал, пока не кончился бензин в топливном баке. Затем вернулся домой, бросив автомашину в Индерском районе Атырауской области.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему инкриминируют совершение грабежа, хулиганство и кражу. Таким образом, в течение двух дней, благодаря профессиональному мастерству эксперта-криминалиста, угнанная машина была возвращена хозяину.