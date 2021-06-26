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    01:23, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Угнанную машину нашли сгоревшей на полевой дороге в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Угнанный из Петропавловска автомобиль обнаружили сгоревшим в Аккайынском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, заявление об угоне автомобиля марки «Audi С4» поступило утром 24 июня. Ориентировки автомобиля передали на КПП, в территориальные подразделения.

    «Сотрудники отдела полиции Аккайынского района на полевой дороге вблизи села Киялы обнаружили сгоревший автомобиль, схожий по ориентировке. Рядом с автомобилем находились двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Оба были доставлены каретой «скорой помощи» в медучреждение райцентра Смирново», - сообщили в пресс-службе.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное завладение автотранспортом».

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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