Угнанную машину нашли сгоревшей на полевой дороге в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Угнанный из Петропавловска автомобиль обнаружили сгоревшим в Аккайынском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, заявление об угоне автомобиля марки «Audi С4» поступило утром 24 июня. Ориентировки автомобиля передали на КПП, в территориальные подразделения.

«Сотрудники отдела полиции Аккайынского района на полевой дороге вблизи села Киялы обнаружили сгоревший автомобиль, схожий по ориентировке. Рядом с автомобилем находились двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Оба были доставлены каретой «скорой помощи» в медучреждение райцентра Смирново», - сообщили в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное завладение автотранспортом».