Угнанную иномарку нашли у скупщика в пункте авторазбора в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль», полицейскими на территории столичного авторынка обнаружена ранее похищенная автомашина марки «Mitsubishi Galant». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

По факту задержан 35-летний скупщик, который приобрел транспортное средство для разбора. Установлено, что в марте владелец автомобиля сдал его в ремонт на станцию технического обслуживания. Работник станции угнал автомашину и скрылся, впоследствии продал на авторынке. Со слов скупщика, машину он приобрел в сентябре. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведутся розыскные мероприятия по задержанию угонщика.

Также в ходе рейда были обнаружены и водворены на коммунальную стоянку автомашины «Лада Нива» и «Газель», у которых не соответствовали VIN-коды и отсутствовали документы. Полицейскими изъято 25 аккумуляторов и 86 автозеркал.

С начала проведения профилактического мероприятия «Автомобиль» раскрыто девять краж из салонов автомашин, пять угонов и кража автомашины.

Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует владельцам транспортных средств, во избежание краж и угонов, не оставлять автотранспорт без присмотра и оборудовать необходимыми противоугонными средствами.