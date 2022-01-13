Угнанную автомашину задержали на блокпосту в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Угнанную автомашину, в салоне которой было выявлено ружье, задержали на блокпосту в Актюбинской области , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 января на блокпосту, расположенном на автодороге «Самара-Шымкент», при проверке автомашины «Газель» под управлением жителя Туркестанской области, выяснилось, что данная автомашина числится в угоне в Российской Федерации. Водитель перевозил помидоры в Мангистаускую область. В тот же день при проверке автомашины марки «Митсубиси» было обнаружено и изъято охотничье ружье ИЖ 16 калибра. На владельца ружья составлен административный протокол», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Всего на сегодняшний день на территории Актюбинской области установлено 10 блокпостов. 3 блокпоста установлены на выездах из Актобе, которые несут службу в круглосуточном двухсменном режиме, остальные в районных центрах.

За сутки через блокпосты проезжает около 15 тысяч транспортных средств. Сотрудниками полиции проводятся досмотровые мероприятия транспортных средств въезжающих и выезжающих с областного и районных центров.