Угнанное в России люксовое авто обнаружили в Актобе и возвратили владелице

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Угнанная в России автомашина марки «Lexus GS300» была найдена в Актобе и возвращена владелице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

В конце 2019 года у гражданки Российской Федерации угнали машину «Lexus GS300». Хозяйка дорогой автомашины самостоятельно начала поиски через объявления о продаже машин и нашла ее на актюбинском сайте, передает Polisia.kz.

Спустя несколько дней она приехала в Актобе и обратилась в департамент полиции. Оперативники под видом покупателей через сайт kolesa.kz вышли на подозреваемого жителя города. С ним в тот же день назначили встречу для якобы осмотра и дальнейшего приобретения машины. При встрече подозреваемого задержали и доставили в департамент полиции области.

Как рассказал парень, накануне он обменял «ключ на ключ» свой пригнанный из Армении «Мерседес» на «Lexus». О криминальном прошлом авто он не знал. Автомашина «Lexus GS300» изъята и возвращена владелице. На сегодняшний день проводятся оперативные мероприятия на установление подозреваемых в угоне лиц.

По возвращению пострадавшая написала на блог министра внутренних дел Республики Казахстан благодарность в адрес актюбинских полицейских, а именно следователя Адилета Адилбайулы и оперуполномоченного Арыстана Калиева.

