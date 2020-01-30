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Угнанное в России люксовое авто обнаружили в Актобе и возвратили владелице

30 Января 2020 19:25
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Угнанное в России люксовое авто обнаружили в Актобе и возвратили владелице

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Угнанная в России автомашина марки «Lexus GS300» была найдена в Актобе и возвращена владелице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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В конце 2019 года у гражданки Российской Федерации угнали машину «Lexus GS300». Хозяйка дорогой автомашины самостоятельно начала поиски через объявления о продаже машин и нашла ее на актюбинском сайте, передает Polisia.kz.

Спустя несколько дней она приехала в Актобе и обратилась в департамент полиции. Оперативники под видом покупателей через сайт kolesa.kz вышли на подозреваемого жителя города. С ним в тот же день назначили встречу для якобы осмотра и дальнейшего приобретения машины. При встрече подозреваемого задержали и доставили в департамент полиции области.

Как рассказал парень, накануне он обменял «ключ на ключ» свой пригнанный из Армении «Мерседес» на «Lexus». О криминальном прошлом авто он не знал. Автомашина «Lexus GS300» изъята и возвращена владелице. На сегодняшний день проводятся оперативные мероприятия на установление подозреваемых в угоне лиц.

По возвращению пострадавшая написала на блог министра внутренних дел Республики Казахстан благодарность в адрес актюбинских полицейских, а именно следователя Адилета Адилбайулы и оперуполномоченного Арыстана Калиева.


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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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