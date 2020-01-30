Угнанное в России люксовое авто обнаружили в Актобе и возвратили владелице
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Угнанная в России автомашина марки «Lexus GS300» была найдена в Актобе и возвращена владелице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
В конце 2019 года у гражданки Российской Федерации угнали машину «Lexus GS300». Хозяйка дорогой автомашины самостоятельно начала поиски через объявления о продаже машин и нашла ее на актюбинском сайте, передает Polisia.kz.
Спустя несколько дней она приехала в Актобе и обратилась в департамент полиции. Оперативники под видом покупателей через сайт kolesa.kz вышли на подозреваемого жителя города. С ним в тот же день назначили встречу для якобы осмотра и дальнейшего приобретения машины. При встрече подозреваемого задержали и доставили в департамент полиции области.
Как рассказал парень, накануне он обменял «ключ на ключ» свой пригнанный из Армении «Мерседес» на «Lexus». О криминальном прошлом авто он не знал. Автомашина «Lexus GS300» изъята и возвращена владелице. На сегодняшний день проводятся оперативные мероприятия на установление подозреваемых в угоне лиц.
По возвращению пострадавшая написала на блог министра внутренних дел Республики Казахстан благодарность в адрес актюбинских полицейских, а именно следователя Адилета Адилбайулы и оперуполномоченного Арыстана Калиева.
- 19 любителей пьяной езды в столице арестовали и лишили прав на семь лет
- Знакомство в соцсетях обернулось для столичных парней ограблением
- Как зарегистрировать переоборудованную на газ машину
- Женщину с ребенком спасли на трассе Жамбылской области полицейские
- На 10 суток арестовали жителя столицы из-за конфликтов с пожилой матерью
- Мужчину, записавшего видеообращение с оружием в руках, задержали в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана