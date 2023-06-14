Угнанное в Астане авто остановили полицейские Балхаша
В отдел полиции города Балхаша поступила информация, что в Астане произошел угон автомашины BMW. Предположительно, она направилась в сторону Алматы. При этом была указана одна из примет – передний государственный номер может находиться на ветровом стекле. Информация поступила к инспекторам роты патрульной полиции ОП города Балхаша, несшим службу на трассе Екатеринбург – Алматы.
Вскоре полицейские обратили внимание на BMW, которая следовала по дороге, спрятавшись между двумя большегрузными машинами. Приметы авто соответствовали приметам угнанного в столице транспортного средства. Более того, передний госномер, как указано в ориентирове, лежал перед ветровым стеклом.
Полицейские остановили BMW. Выяснилось, что авто управлял 23-летний житель Шымкента. Машина была доставлена в ОП города Балхаша для дальнейшего разбирательства.