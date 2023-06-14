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    13:26, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Угнанное в Астане авто остановили полицейские Балхаша

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    Фото: polisia.kz
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Авто, угнанное в Астане, задержали полицейские Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции города Балхаша поступила информация, что в Астане произошел угон автомашины BMW. Предположительно, она направилась в сторону Алматы. При этом была указана одна из примет – передний государственный номер может находиться на ветровом стекле. Информация поступила к инспекторам роты патрульной полиции ОП города Балхаша, несшим службу на трассе Екатеринбург – Алматы.

    Вскоре полицейские обратили внимание на BMW, которая следовала по дороге, спрятавшись между двумя большегрузными машинами. Приметы авто соответствовали приметам угнанного в столице транспортного средства. Более того, передний госномер, как указано в ориентирове, лежал перед ветровым стеклом.

    Полицейские остановили BMW. Выяснилось, что авто управлял 23-летний житель Шымкента. Машина была доставлена в ОП города Балхаша для дальнейшего разбирательства.


    Теги:
    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК Астана Закон и право Правоохранительные органы
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