Угнанное авто вернули полицейские жительнице Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Припаркованный у магазина автомобиль предпринимательницы угнал житель Балхаша. Однако вору не удалось скрыться от полицейских. Спустя короткое время стражи порядка вернули женщине ее авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Отдел полиции Балхаша 11 сентября обратилась 42-летняя жительница города, занимающаяся индивидуальным предпринимательством. Женщина сообщила, что неизвестный угнал автомобиль, который она припарковала возле магазина. Сумма ущерба составила 4 млн 500 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы по «горячим следам» задержали 53-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Угнанный автомобиль изъят и передан потерпевшей», - сообщили в ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ведется расследование.