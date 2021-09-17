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    21:55, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Угнанное авто вернули полицейские жительнице Балхаша

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Припаркованный у магазина автомобиль предпринимательницы угнал житель Балхаша. Однако вору не удалось скрыться от полицейских. Спустя короткое время стражи порядка вернули женщине ее авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Отдел полиции Балхаша 11 сентября обратилась 42-летняя жительница города, занимающаяся индивидуальным предпринимательством. Женщина сообщила, что неизвестный угнал автомобиль, который она припарковала возле магазина. Сумма ущерба составила 4 млн 500 тысяч тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы по «горячим следам» задержали 53-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Угнанный автомобиль изъят и передан потерпевшей», - сообщили в ДП Карагандинской области.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ведется расследование.

    Теги:
    Криминал Карагандинская область Правоохранительные органы
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