Угнали и разобрали самосвал: преступную группу задержали столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Нур-Султане разоблачили преступную группу, похитившую грузовой автомобиль. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пятеро подозреваемых в возрасте от 40-ка до 55-ти лет совершили угон грузового автомобиля марки «SHACMAN» 2019 года выпуска, стоимостью 20 млн тенге.

«На канал 102 обратился директор ТОО, который сообщил, что в ночное время с территории строительного объекта пропал самосвал. Установлено, что 48-летний подозреваемый, ранее работая в ТОО и предоставляя свои грузовые автомашины для эксплуатации, задумал угнать грузовик марки «SHACMAN». Для осуществления преступного умысла он привлек к похищению своих знакомых. В ночное время, пробравшись на территорию строительного объекта, они похитили грузовую автомашину. Скрываясь с грузовиком, похитители поменяли номерной знак машины, сняв его с другого аналогичного грузовика», - говорится в сообщении.

Полицейскими незамедлительно был проведен обход всех пригородных сел, проверены все крупные стоянки транспорта, однако поиски не дали результатов.

«При проведении дальнейших розыскных мероприятий оперативным работникам в результате кропотливой работы удалось напасть на след. Установлено, что злоумышленники, заметая следы, перегнали грузовик в село Монастырка, где в течение недели держали его в ангаре. В последующем перегнали транспортное средство в город Аркалык, где оно было разобрано и частично распродано по запчастям»,- сказал начальник управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.

Половина разобранных деталей автомашины были изъяты полицейскими у жителя города Аркалыка, который по просьбе подозреваемых разобрал авто за крупное денежное вознаграждение.

В настоящее время все подозреваемые в похищении грузового автомобиля марки «SHACMAN» задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.