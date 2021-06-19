Угнал машину своего знакомого пьяный житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 34-летний мужчина на семь лет лишился водительских прав и 15 суток провел под арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в селе Смирново Аккайынского района внимание полицейских привлек автомобиль Volkswagen Passat. Водитель внезапно погасил габаритные огни и попытался скрыться в одном из дворов. Медосвидетельствование показало, что он находился в алкогольном опьянении. Более того, машина ему не принадлежала.

Выяснилось, что автомобиль оставил у него его знакомый. Мужчина же под действием алкоголя решил покататься.

Досудебное расследование проводилось по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По решению суда сельчанина лишили водительских прав на семь лет и взяли под арест на 15 суток.



