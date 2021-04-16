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    22:02, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Угнал машину и увяз в грязи пьяный житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной угон автомобиля зарегистрировали в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль «Audi-100» пропал из двора жителя райцентра Бесколь. Владелец сразу обратился в полицию.

    Ориентировки передали всем патрулям. Очевидцы сообщили, что угонщик, вероятно, был нетрезвым. Криминалисты, изучив на месте улики и следы, установили маршрут предполагаемого угонщика.

    Угнанный автомобиль обнаружил на окраине села первый заместитель начальника райотдела Жанибек Мухамадиев. Машина заглохла в грязи. Рядом находился мужчина, похожий по описанию на подозреваемого.

    Угонщиком оказался 27-летний местный житель, в последнее время работающий на стройке в столице. Он пояснил, что хотел «покататься» и, обнаружив незапертый автомобиль в одном из дворов, не смог удержаться от соблазна.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Горе-угонщик отбывает 15 суток ареста за вождение в состоянии опьянения.

    Ранее угон автомобиля зарегистрировали в Тайыншинском районе.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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