Угнал машину и увяз в грязи пьяный житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной угон автомобиля зарегистрировали в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль «Audi-100» пропал из двора жителя райцентра Бесколь. Владелец сразу обратился в полицию.

Ориентировки передали всем патрулям. Очевидцы сообщили, что угонщик, вероятно, был нетрезвым. Криминалисты, изучив на месте улики и следы, установили маршрут предполагаемого угонщика.

Угнанный автомобиль обнаружил на окраине села первый заместитель начальника райотдела Жанибек Мухамадиев. Машина заглохла в грязи. Рядом находился мужчина, похожий по описанию на подозреваемого.

Угонщиком оказался 27-летний местный житель, в последнее время работающий на стройке в столице. Он пояснил, что хотел «покататься» и, обнаружив незапертый автомобиль в одном из дворов, не смог удержаться от соблазна.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Горе-угонщик отбывает 15 суток ареста за вождение в состоянии опьянения.

Ранее угон автомобиля зарегистрировали в Тайыншинском районе.