+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 10 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Угнал и сжег автомобиль житель Петропавловска

6 Ноября 2020 11:30
Поделиться:
Угнал и сжег автомобиль житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 21-летний житель Петропавловска угнал автомобиль и сжег его в кювете за близлежащим от города селом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Столб упал на автомобиль в Петропавловске
Из-за аварии в Алматы встали троллейбусы Два человека погибли при падении грузовика в карьер в Павлодаре Врачи рассказали о состоянии девочки, сбитой автобусом в Алматы

По информации пресс-службы департамента полиции, своего «ВАЗ-21070» 41-летний горожанин на привычном месте во дворе дома не обнаружил утром. Сразу обратился в полицию. На следующий день сгоревший автомобиль полицейские нашли в кювете возле села Асаново.

Подозреваемого установили быстро. Свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием. Мол, хотел покататься с 24-летним другом. Утверждает, что машина сама загорелась.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.


Подписывайтесь на наш канал:

#ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив