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Угнал и сжег автомобиль житель Петропавловска
6 Ноября 2020 11:30
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 21-летний житель Петропавловска угнал автомобиль и сжег его в кювете за близлежащим от города селом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы департамента полиции, своего «ВАЗ-21070» 41-летний горожанин на привычном месте во дворе дома не обнаружил утром. Сразу обратился в полицию. На следующий день сгоревший автомобиль полицейские нашли в кювете возле села Асаново.
Подозреваемого установили быстро. Свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием. Мол, хотел покататься с 24-летним другом. Утверждает, что машина сама загорелась.
Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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