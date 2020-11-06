Угнал и сжег автомобиль житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 21-летний житель Петропавловска угнал автомобиль и сжег его в кювете за близлежащим от города селом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, своего «ВАЗ-21070» 41-летний горожанин на привычном месте во дворе дома не обнаружил утром. Сразу обратился в полицию. На следующий день сгоревший автомобиль полицейские нашли в кювете возле села Асаново.

Подозреваемого установили быстро. Свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием. Мол, хотел покататься с 24-летним другом. Утверждает, что машина сама загорелась.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.