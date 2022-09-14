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Угля достаточно в пунктах реализации в Нур-Султане – МИИР РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Сентября 2022, 15:00
Угля достаточно в пунктах реализации в Нур-Султане – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» побывали на угольных тупиках столицы и проверили наличие твердого топлива. По стране насчитывается около 300 тупиков, из них 11 находятся в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По словам заместителя председателя Комитета индустриального развития Турара Жолмагамбетова, работа по обеспечению населения углем находится на постоянном контроле министерства. В этом году подготовка к отопительному сезону началась в марте, ведется ежедневный мониторинг.

«Министерством на постоянной основе проводятся ежедневные совещания с местными исполнительными органами, КТЖ и угольными разрезами для обеспечения углем и недопущения ажиотажа в регионах. Кроме того, мы перегруппировали парк вагонов АО «Қазтеміртранс», чтобы он был занят только в перевозке угля. При этом тарифы на вагоны КТТ на 20-30 процентов дешевле от рыночной стоимости», - сообщил Турар Жолмагамбетов.

В целом за последние 4 месяца, с 1 мая по 31 августа, в город Нур-Султане было доставлено 75 тыс. тонн угля. Этот показатель в два раза выше потребности, заявленной акиматом (37 тыс. тонн). На сентябрь план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению составляет 67 тыс. тонн. На сегодня половина этого объема уже поставлена в столицу.

Вместимость угольного склада ИП «Бек-Айда», расположенного в Кокталском районе, составляет 12 полувагонов.

«В прошлом году отгружали в день 150-200 машин, продавали уголь с колес, сразу из вагона, живая очередь была. Сейчас ажиотажа нет, возможно, это связано с тем, что люди заранее, еще летом запаслись, и проводилась газификация города. 50-60 процентов населения уже закупило уголь. С подачей и уборкой вагонов проблем нет», - сказал заведующий угольным складом Дулат Кусаинов.

Касательно цен на уголь в тупиках, то тонна Майкубинского угля стоит 12500 тенге, Шубаркульского – 13800 тенге и Каражыринского угля-14500 тенге.


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