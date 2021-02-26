УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Углубленное изучение языков и программирования продолжается в ВКО. Только за последние два года более двух тысяч педагогов прошли подготовку по программированию, робототехнике и 3D-моделированию. Об этом сообщил Даниал Ахметов на отчетной встрече перед населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Оснащение школ региона позволяет реализовать совершенно новую программу, которая позволит подготовить выпускников к поступлению в вузы на востребованные IT-специальности.

«Четыре ученика на один компьютер - это лучше, чем ситуация в целом по стране, - отметил глава региона Даниал Ахметов. - Мы должны идти в ногу со временем и делать упор на развитие математики, информатики, робототехники, механотроники. Тем более, что все условия для этого созданы. Оборудованы классы, учителя прошли соответствующие курсы повышения квалификации».

Глава региона отметил, что в этом году школы области будут дооснащены дидактическим электронным материалом, роботами-конструкторами, дронами. Для работы с новым оборудованием предусмотрена курсовая подготовка 600 учителей информатики и физики.

Также в школах области приступили к новому этапу программы внедрения полиязычия. На эти цели предусмотрен один млрд тенге. На первом этапе уже около четырех тысяч учителей повысили уровень владения методикой преподавания языков с 14 до 89 процентов. Это позволило увеличить средний показатель качества знания учащихся на 30 процентов. В этом году повысят свою квалификацию еще 1,3 тысячи языковедов.