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    12:24, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Углубленное изучение языков и программирования продолжается в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Углубленное изучение языков и программирования продолжается в ВКО. Только за последние два года более двух тысяч педагогов прошли подготовку по программированию, робототехнике и 3D-моделированию. Об этом сообщил Даниал Ахметов на отчетной встрече перед населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

    Оснащение школ региона позволяет реализовать совершенно новую программу, которая позволит подготовить выпускников к поступлению в вузы на востребованные IT-специальности.

    «Четыре ученика на один компьютер - это лучше, чем ситуация в целом по стране, - отметил глава региона Даниал Ахметов. - Мы должны идти в ногу со временем и делать упор на развитие математики, информатики, робототехники, механотроники. Тем более, что все условия для этого созданы. Оборудованы классы, учителя прошли соответствующие курсы повышения квалификации».


    Глава региона отметил, что в этом году школы области будут дооснащены дидактическим электронным материалом, роботами-конструкторами, дронами. Для работы с новым оборудованием предусмотрена курсовая подготовка 600 учителей информатики и физики.

    Также в школах области приступили к новому этапу программы внедрения полиязычия. На эти цели предусмотрен один млрд тенге. На первом этапе уже около четырех тысяч учителей повысили уровень владения методикой преподавания языков с 14 до 89 процентов. Это позволило увеличить средний показатель качества знания учащихся на 30 процентов. В этом году повысят свою квалификацию еще 1,3 тысячи языковедов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Образование Акимат
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