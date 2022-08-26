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Углекислый газ обнаружили в атмосфере экзопланеты
26 Августа 2022 13:18

Углекислый газ обнаружили в атмосфере экзопланеты

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал первые четкие свидетельства наличия углекислого газа в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщило в четверг НАСА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Наблюдение за газовым гигантом, вращающимся вокруг солнцеподобной звезды на расстоянии 700 световых лет от нас, дает важную информацию о составе и формировании планеты», - сообщило агентство.

Как заявили в НАСА, это открытие означает, что в будущем «Джеймс Уэбб» сможет обнаруживать и измерять содержание углекислого газа в более тонких атмосферах небольших скалистых планет.

«Предыдущие наблюдения, в том числе с космических телескопов НАСА «Хаббл» и «Спитцер», показали наличие водяного пара, натрия и калия в атмосфере упомянутой планеты. Благодаря непревзойденным инфракрасным датчикам «Джеймса Уэбба» теперь удалось подтвердить и присутствие углекислого газа», - отметили в НАСА.


Фото: ab-news.ru

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