УГАСК требовал с акмолинских предпринимателей ненужные документы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По акту прокурорского надзора два главных специалиста управления государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области (УГАСК) привлечены к дисциплинарной ответственности за дискредитацию государственной службы, руководитель и другие работники ведомства также понесли наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

В рамках работы по защите бизнеса прокуратурой Акмолинской области проверено соблюдение законности в УГАСКе. Прокурорами установлено, что для ввода объекта в эксплуатацию предприниматели предоставляли в уполномоченный орган документы, конкретный перечень которых законами не предусмотрен.

«В результате только за последние два года субъектам бизнеса повторно возвращены 1 252 акта приемки объектов в эксплуатацию. Это 70% документов данной категории. Хуже того, при каждом отказе указывались новые основания. Эти и другие результаты прокурорской проверки вынесены на общественное обсуждение в рамках Совета по защите прав предпринимателей «Атамекен», – отметили в ведомстве.

В настоящее время негативная практика работы уполномоченного органа прекращена.

По акту надзора два главных специалиста УГАСКа привлечены к дисциплинарной ответственности за дискредитацию государственной службы, руководитель и другие работники также понесли наказание.

Всего были защищены права более пяти тысяч предпринимателей региона.

Для исключения неправильного толкования норм права прокуратурой области инициированы соответствующие поправки в законодательство.

Напомним, что по инициативе прокуратуры Акмолинской области организована работа мобильных групп по защите прав предпринимателей, которая незамедлительно реагирует на каждый факт нарушения прав бизнесменов, в том числе с выездом на объект проверки. Такие группы созданы в каждом районе и городе области, их телефоны размещены на сайте прокуратуры Акмолинской области.



