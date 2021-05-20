УГАСК требовал с акмолинских предпринимателей ненужные документы
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По акту прокурорского надзора два главных специалиста управления государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области (УГАСК) привлечены к дисциплинарной ответственности за дискредитацию государственной службы, руководитель и другие работники ведомства также понесли наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
В рамках работы по защите бизнеса прокуратурой Акмолинской области проверено соблюдение законности в УГАСКе. Прокурорами установлено, что для ввода объекта в эксплуатацию предприниматели предоставляли в уполномоченный орган документы, конкретный перечень которых законами не предусмотрен.
«В результате только за последние два года субъектам бизнеса повторно возвращены 1 252 акта приемки объектов в эксплуатацию. Это 70% документов данной категории. Хуже того, при каждом отказе указывались новые основания. Эти и другие результаты прокурорской проверки вынесены на общественное обсуждение в рамках Совета по защите прав предпринимателей «Атамекен», – отметили в ведомстве.
В настоящее время негативная практика работы уполномоченного органа прекращена.
По акту надзора два главных специалиста УГАСКа привлечены к дисциплинарной ответственности за дискредитацию государственной службы, руководитель и другие работники также понесли наказание.
Всего были защищены права более пяти тысяч предпринимателей региона.
Для исключения неправильного толкования норм права прокуратурой области инициированы соответствующие поправки в законодательство.
Напомним, что по инициативе прокуратуры Акмолинской области организована работа мобильных групп по защите прав предпринимателей, которая незамедлительно реагирует на каждый факт нарушения прав бизнесменов, в том числе с выездом на объект проверки. Такие группы созданы в каждом районе и городе области, их телефоны размещены на сайте прокуратуры Акмолинской области.
- Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года
- Лось и косуля погибли в ДТП на трассах в Акмолинской области
- Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
- 12 социально значимых объектов появятся в Атбасарском районе Акмолинской области
- Как решаются вопросы, волнующие атбасарцев
- Инвестпроекты на почти два миллиарда тенге реализуют в Атбасарском районе Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана