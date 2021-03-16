Угарным газом отравились дети в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Отравление угарным газом получили двое детей в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«В Центр матери и ребенка поступил подросток 2006 года рождения и его сестра 2013 года рождения, проживающие в селе Секисовка. Как оказалось, мама пострадавших с утра затопила печь и ушла на работу. С внуками сидела бабушка. После обеда дети себя почувствовали плохо, о чем сообщили маме по телефону. Она незамедлительно вызвала скорую помощь и подростков госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Бабушка отравление угарным газом не получила», - рассказали в ДЧС.

Сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО установили, что отопительная печь в квартире расположена в помещении кухни. Отравление дети получили из-за неисправного печного отопления и отсутствия в нем тяги. Специальным прибором специалистами осуществлен замер на наличие окиси углерода в комнатах квартиры.

Чтобы не допустить трагедии специалисты ОЧС Глубоковского района рекомендуют:

- используйте только исправное печное оборудование;

- вовремя заделывайте трещины в печной кладке;

- своевременно прочищайте дымоход;

- проверьте тягу в печи;

- не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

При возникновении ЧС звоните на 101 и 112.