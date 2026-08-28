Угандийский король Торо Ойо Рукиди IV умер в 34 года

Король Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV умер в возрасте 34 лет. Он взошел на престол в 1995 году, когда ему было всего три года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

О смерти монарха сообщил премьер-министр королевства Торо Калвин Армстронг Рвомиире Акиики. По его словам, король скончался около 22:00 по местному времени. Причина смерти официально не раскрывается. Незадолго до этого сообщалось, что Рукиди IV проходил лечение в США.

Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV родился 16 апреля 1992 года. Он унаследовал престол после смерти своего отца Патрика Дэвида Мэттью Кабойо Олими III и 12 сентября 1995 года стал королем. На тот момент ему было три года, благодаря чему он получил известность как самый молодой правящий монарх в мире.

До его совершеннолетия делами королевства управлял регентский совет, в который входили представители королевской семьи. В 2010 году, после достижения 18-летнего возраста, Рукиди IV начал самостоятельно исполнять обязанности монарха.

Ранее Kazinform сообщал, что 28 августа в возрасте 89 лет умер король Норвегии Харальд V, находившийся на престоле с 1991 года. В тот же день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил соболезнования новому королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца.