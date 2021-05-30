UFС официально анонсировали следующий бой Шавката Рахмонова

НУР- СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов проведет бой против Мишеля Празереса. Об этом сообщает Instagram UFC Russia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится 26 июня на турнире UFC Fight Night 190, который возглавят тяжеловесы Александр Волков и Сирил Ган.

26-летний Рахмонов выступает в ММА с 2014 года. Он провел 13 боев и одержал 13 досрочных побед — семь нокаутов и шесть сабмишенов. В последнем поединке 24 октября 2020 года Рахмонов удушающим приемом победил Алекса Оливейру. Это был дебют Шавката в UFC.

39-летний Празерес начал карьеру в 2000 году. На счету бразильца 29 боев, 26 побед и три поражения. В последнем поединке 23 февраля 2019 года Празерес единогласным решением судей проиграл Исмаилу Наурдиеву.