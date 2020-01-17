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UFC TV запустили в Казахстане

17 Января 2020 13:12
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UFC TV запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запустили новый телеканал о смешанных единоборствах UFC TV, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень рад анонсировать запуск UFC TV в Казахстане и показ крупнейших турниров UFC на крупнейшем спортивном телеканале в РК – Qazsport. Вообще, Казахстан уникальная страна на карте мира, здесь боевые искусства и бокс всегда были популярны и вызывали очень живой интерес. Здесь прекрасные бойцы, и для UFC Казахстан несомненно является одной из приоритетных стран, которые входят в зону моей ответственности», - сказал глава UFC Russia Андрей Громковский на пресс-конференции в СЦК.

Телеканал UFC TV транслирует события, которые проводит одна из популярнейших организаций смешанных единоборств – Ultimate fight championship или UFC.

Турниры UFC идут на 35 языках для более, чем миллиарда зрителей в 166 странах. Теперь, к их числу присоединился и Казахстан.

UFC (Ultimate Fighting Championship) – крупнейшая организация в сфере ММА.



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Ключевые слова: Спорт, Связь, ТВ, IT,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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