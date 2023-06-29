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UFC объявил следующего соперника Шавката Рахмонова и дату боя

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 08:28
UFC объявил следующего соперника Шавката Рахмонова и дату боя Фото: t.me/sportilinet

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в октагон непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сообщается, что Рахмонов вернется в октагон 16 сентября — в со-главном бою турнира UFC он сразится с американцем Кевином Гастелумом.

Стоит отметить, что Шавкат Рахмонов является шестым номером полусреднего веса. «Номад» провел уже пять поединков в UFC, во всех одержав досрочные победы. Свой последний на сегодня бой казахстанец выиграл у американца Джеффа Нила.


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