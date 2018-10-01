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«Уфа» намерена расстаться с «Казахским Месси»

9 Октября 2018 08:30 262
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«Уфа» намерена расстаться с «Казахским Месси»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет в ближайшее трансферное окно может покинуть российский клуб, передает СИА «SPORTINFORM».

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Руководство «Уфы» готова отпустить казахстанца в другой клуб, если найдется желающий выкупить его контракт. Сейдахмет пока никак не может завоевать место в стартовом составе своей команды, тренерский штаб предпочитает ему других игроков. Кроме того, сам «Еркош» больше времени проводит в лазарете клуба, нежели на поле. И этот расклад никак не устраивает боссов «Уфы».

Сейчас Сейдахмет находится в расположении национальной сборной Казахстана. И по возвращении в клуб также продолжит тренироваться с командой. Однако, скорее всего, зимой «Уфа» расстанется с ним, так как он является легионером, но места в основном составе завоевать пока не может. Скорее всего, Еркош будет выставлен на трансфер.

На молодого казахстанца претендуют «Кайрат» и «Астана». И шансов заполучить главного таланта отечественного футбола больше именно у алматинцев.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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