30 Июня 2022 22:08

Уезжают обратно 6% переселенцев – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов не считает проваленной программу переселения граждан из трудоизбыточных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона признает, что проблемы при ее реализации есть, но все они решаются. И уезжают всего 6 % от общего числа переселяющихся в область.

«С 2016-го года к нам переехали около 10 тыс. человек. Не все приживаются. Это вполне естественно. Уехали 600 человек. Каждый год примерно 6 %, проводили анализ. Возвращаются по состоянию здоровья, климатическим условиям, по семейным обстоятельствам. В основном остаются. Мы встречаемся с ними, разговариваем. Большинство удовлетворены. В июне приняты новые правила переселения. Села, принимающие граждан, должны быть с инфраструктурой, иметь вакантные места. Люди должны иметь соответствующую квалификацию. Предусмотрены выплаты в размере 70 МРП на каждого члена семьи, 15 МРП – на аренду жилья. В правилах прописаны конкретные условия для тех, кто желает переехать», - сказал К. Аксакалов.

В апреле на общественном совете области обсуждали вопрос качества строительства домов для переселенцев. Тогда отмечалось, что каждый третий был возведен в дефектами. Проблемы возникали и с выплатой субсидий из-за имеющихся банковских долгов у переехавших. Участники совета обратили внимание и на то, что у 60 % переселенцев либо не было опыта работы, либо они имели низкую квалификацию. Тем не менее, более 80 % трудоустроили.

В этом году в регионе ожидают 2,6 тыс. человек из трудоизбыточных областей.