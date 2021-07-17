РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:10, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Уехавшего к роднику и пропавшего жителя столицы нашли акмолинские полицейские

    None
    None
    ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Без вести пропавшего жителя столицы нашли в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 14 июля в дежурную часть Ерейментауского РОП с заявлением обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее старший брат, проживающий в городе Нур-Султане, ушел из дома 11 июля и на момент обращения в полицию о его местонахождении ей ничего не было известно.

    «По словам заявительницы, в этот день брат приехал к ней в гости и отправился на родник Три богатыря, расположенный возле города Ерейментау, при этом с собой взял палатку и продукты питания. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Ориентировки на пропавшего без вести мужчину были переданы нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации», - отметили в ведомстве.

    К поискам присоединились также волонтеры и местные жители. По словам одного из свидетелей, он отвез мужчину на родник, расположенный в 15-ти километрах от города Ерейментау, где позже при проверке мужчины не оказалось.

    Как добавили в ведомстве, в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был найден 15 июля полицейскими на озере Змеиное в 25-ти километрах от районного центра. Без вести пропавшего мужчину стражи порядка доставили домой живым и здоровым.

    Сотрудники полиции обратились к акмолинцам с просьбой сообщать близким о своем местонахождении, беречь себя и своих родных.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!