Уехавшего к роднику и пропавшего жителя столицы нашли акмолинские полицейские

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Без вести пропавшего жителя столицы нашли в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 14 июля в дежурную часть Ерейментауского РОП с заявлением обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее старший брат, проживающий в городе Нур-Султане, ушел из дома 11 июля и на момент обращения в полицию о его местонахождении ей ничего не было известно.

«По словам заявительницы, в этот день брат приехал к ней в гости и отправился на родник Три богатыря, расположенный возле города Ерейментау, при этом с собой взял палатку и продукты питания. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Ориентировки на пропавшего без вести мужчину были переданы нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации», - отметили в ведомстве.

К поискам присоединились также волонтеры и местные жители. По словам одного из свидетелей, он отвез мужчину на родник, расположенный в 15-ти километрах от города Ерейментау, где позже при проверке мужчины не оказалось.

Как добавили в ведомстве, в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был найден 15 июля полицейскими на озере Змеиное в 25-ти километрах от районного центра. Без вести пропавшего мужчину стражи порядка доставили домой живым и здоровым.

Сотрудники полиции обратились к акмолинцам с просьбой сообщать близким о своем местонахождении, беречь себя и своих родных.