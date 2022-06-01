1 Июня 2022 19:46

Уехать в Польшу были вынуждены 3,5 млн украинцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общее число покинувших страну украинцев составило более 5 млн людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну. Примерно 2/3 приехали в Польшу – 3,5 млн людей. В соответствии с нашими прогнозами, 2 млн из них решили остаться в Польше. На данный момент все украинцы, которые решили там остаться, исходя из нашего нового законодательства, могут воспользоваться всеми социально-экономическими правами, которые были представлены польским гражданам. Это означает, что все, кто желает развиваться в Польше или воспользоваться школами, колледжами, университетами имеют свободный доступ к этим учреждениям. В свободном доступе для украинцев и здравоохранение на той же основе, что и для польских граждан. Более того, рынок занятости также для них открыт, они могут создать собственный бизнес, как и польские граждане», - пояснил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау после переговоров в Министерстве иностранных дел РК в Нур-Султане.

По его словам, среди украинских беженцев большинство женщины и дети. До ситуации в Украине в Польше было 1,5 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что Казахстан готов к тесному взаимодействию с ОБСЕ. В вопросах региональной и глобальной безопасности в контексте ситуации в Украине подтверждена неизменность курса Казахстана на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики.

До этого З. Рау встретился со спикером Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым. Он приехал в Казахстан в рамках ознакомительной поездки по региону в качестве вновь избранного председателя ОБСЕ. Помимо Казахстана также запланированы посещения Узбекистана и Монголии.