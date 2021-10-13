Уехал на заработки: разыскиваемого два месяца костанайца нашли полицейские и волонтёры
«12 августа житель района имени Беимбета Майлина Сандыбаев Марат Мурзатаевич 1981 года рождения вышел из дома в поселке Тобол и местонахождение его было неизвестно. В полицию с заявлением обратилась супруга, - сообщили в полиции. — Около двух месяцев его искали полицейские совместно с волонтерами. Сотового телефона при себе у него не было. Предполагалось, что мужчина уехал в Костанай на заработки, но никого из родственников не предупредил».
10 октября 2021 года сотрудниками миграционной службы Костанайской области майором полиции Чингизом Курмангалиевым совместно с волонтерами поискового отряда «Region 10» мужчина был найден в районе центрального рынка в городе Костанае. Майором полиции района им. Б. Майлина Даулетом Кеншинбаевым Марат Сандыбаев возвращен домой.
В текущем году, по информации ведомства, костанайскими полицейскими совместно с волонтерами разыскано более ста человек.