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    14:32, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Уехал на заработки: разыскиваемого два месяца костанайца нашли полицейские и волонтёры

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские волонтеры и полицейские вернули домой еще одного без вести пропавшего, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Департамента полиции Костанайской области Ирину Беженарь.

    «12 августа житель района имени Беимбета Майлина Сандыбаев Марат Мурзатаевич 1981 года рождения вышел из дома в поселке Тобол и местонахождение его было неизвестно. В полицию с заявлением обратилась супруга, - сообщили в полиции. — Около двух месяцев его искали полицейские совместно с волонтерами. Сотового телефона при себе у него не было. Предполагалось, что мужчина уехал в Костанай на заработки, но никого из родственников не предупредил».

    10 октября 2021 года сотрудниками миграционной службы Костанайской области майором полиции Чингизом Курмангалиевым совместно с волонтерами поискового отряда «Region 10» мужчина был найден в районе центрального рынка в городе Костанае. Майором полиции района им. Б. Майлина Даулетом Кеншинбаевым Марат Сандыбаев возвращен домой.

    В текущем году, по информации ведомства, костанайскими полицейскими совместно с волонтерами разыскано более ста человек.


    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Общество Правоохранительные органы Волонтёрство
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