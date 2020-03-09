+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

9 Марта 2020 14:00
Поделиться:
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

НЬОН. КАЗИНФОРМ – Традиционные рукопожатия, которыми игроки обмениваются со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отменяются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Новости по теме
Последний заболевший коронавирусом выписан из больницы в Синьцзяне
В МСХ РК объяснили усиление фитосанитарного контроля на границе с Россией Режим ЧС введен в Нью-Йорке из-за коронавируса Первая смерть от коронавируса в Латинской Америке

В своем официальном заявлении по поводу отмены рукопожатий перед футбольными матчами организация отмечает, что ей пришлось пойти на такие меры из-за распространения коронавируса в Европе.

УЕФА подчеркивает, что мера будет применяться ко всем матчам организации и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по минимизации потенциальной передачи COVID-19.

В Европе больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии. На сегодня, по данным итальянского агентства ANSA, количество жертв вируса в Италии достигло отметки в 366 человек. Причем, за последние сутки от нового типа вируса там скончалось 133 человека.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Безопасность, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив