УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

НЬОН. КАЗИНФОРМ – Традиционные рукопожатия, которыми игроки обмениваются со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отменяются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В своем официальном заявлении по поводу отмены рукопожатий перед футбольными матчами организация отмечает, что ей пришлось пойти на такие меры из-за распространения коронавируса в Европе.

УЕФА подчеркивает, что мера будет применяться ко всем матчам организации и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по минимизации потенциальной передачи COVID-19.

В Европе больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии. На сегодня, по данным итальянского агентства ANSA, количество жертв вируса в Италии достигло отметки в 366 человек. Причем, за последние сутки от нового типа вируса там скончалось 133 человека.