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    20:35, 07 Март 2023 | GMT +6

    УЕФА вернёт деньги 19 тысячам болельщиков «Ливерпуля» за финал Лиги чемпионов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - УЕФА на своём официальном сайте объявил о выплате компенсаций 19 618 болельщикам «Ливерпуля» за финал Лиги чемпионов 2022 года, когда их команда в Париже играла с «Реалом» (0:1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Начало матча было задержано на 36 минут из-за беспорядков у «Стад де Франс». УЕФА и министр внутренних дел Франции обвинили в случившимся фанатов «Ливерпуля», на защиту которых встал клуб.

    УЕФА пришлось заказать независимый отчёт, который выявил, что ответственность за беспорядки перед матчем несёт сама организация.

    Сегодня, 7 марта, УЕФА объявил, что выплатит болельщикам «Ливерпуля» компенсацию. Её получат те, кто не смог пройти на стадион до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на «Стад де Франс». Право на компенсацию также имеют фанаты «Реала» и нейтральные болельщики, испытавшие проблемы со входом на арену.


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