12 Июля 2022 07:19

УЕФА принял решение по матчу «Кайрата» в Лиге конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно место проведения ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций между венгерской «Кишвардой» и казахстанским «Кайратом», который состоится 28 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как информирует официальный сайт «Кишварды», в клуб пришло официальное уведомление от УЕФА, согласно которому ответный матч второго квалификационного раунда назначен на стадион «Варкерт» в Кишварде. Сообщается, что делегат УЕФА провел полевую инспекцию на стадионе «Варкерт» в начале июня, несколько возникших недостатков нужно было устранить к концу предыдущего месяца, что и было сделано.

Первая игра команд пройдет 21 июля на Центральном стадионе Алматы.





