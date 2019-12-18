УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА в своем Тwitter представил мяч, которым 32 команды будут играть в плей-офф Лиги Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
Футбольный мяч выполнен в цветах турнира. Также, на нем изображен стадион «Energa Arena» в Гданьске (Польша), где пройдет финал Лиги Европы.
Пары 1/16 финала
«Вулверхэмптон» (ENG) - «Эспаньол» (ESP)
«Спортинг» (POR) - «Истанбул Башакшехир» (TUR)
«Хетафе» (ESP) - «Аякс» (NED)*
«Байер» (GER)* - «Порту» (POR)
«Копенгаген» (DEN) - «Селтик» (SCO)
АПОЕЛ (CYP) - «Базель» (SUI)
ЧФР (ROU) - «Севилья» (ESP)
«Олимпиакос» (GRE)* - «Арсенал» (ENG)
«Алкмаар» (NED) - ЛАСК (AUT)
«Брюгге» (BEL)* - «Манчестер Юнайтед» (ENG)
«Лудогорец» (BUL) - «Интернационале» (ITA)*
«Айнтрахт» (GER) - «Зальцбург» (AUT)*
«Шахтер» (UKR)* - «Бенфика» (POR)*
«Вольфсбург» (GER) - «Мальме» (SWE)
«Рома» (ITA) - «Гент» (BEL)
«Рейнджерс» (SCO) - «Брага» (POR)
* финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов
Напомним, в групповом этапе турнира принимал участие чемпион Казахстана ФК «Астана». В группе «L» с английским «Манчестер Юнайтед», голландским «АЗ Алкмааром» и сербским «Партизаном» казахстанский клуб финишировал на последнем месте одержав лишь одну победу. При этом, команда Романа Григорчука потерпела пять поражений.
Первые матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля 2020 года. Финал турнира состоится 27 мая в Гданьске, Польша.
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