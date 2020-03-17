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УЕФА отложил Евро-2020 до следующего лета
17 Марта 2020 20:24
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ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Европы по футболу 2020 должен был начаться 12 июня, но было принято решение отложить финал из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на talksport.
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Турнир, в котором участвуют 24 страны и проводится в 12 городах, пройдет летом 2021 года, с 11 июня до 11 июля.
Заявление норвежского футбольного союза гласит: «УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Он пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года».
Официальное заявление УЕФА ожидается в ближайшее время.
Ожидается, что руководство европейского футбола также представит планы на сезоны Лиги чемпионов 2019/20 и Лиги Европы, которые были приостановлены на прошлой неделе.
Ключевые слова: Спорт,
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