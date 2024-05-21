17:00, 21 Май 2024 | GMT +6
УЕФА оштрафовал ФК Ордабасы за «нечестную игру»
Независимый орган финансового контроля УЕФА (CFCB) наложил на действующего чемпиона страны шымкентский «Ордабасы» штраф в размере 20 тысяч евро, передаёт корреспондент агентства Kazinform
В числе «штрафников» за несоблюдение финансового фэйр-плей оказались ещё 11 футбольных клубов. В их числе «Порту», «Динамо» Тбилиси и ещё ряд известных коллективов.
Примечательно, что турецкий «Адана Демирспор» и белорусский «Шахтер» обжаловали решения в Апелляционной палате CFCB УЕФА.
Таким образом оштрафованы:
- «Порту» (Португалия) на €1 500 000
- ЦСКА София (Болгария) на €450 000
- «Витория СК» (Португалия) на €200 000
- «Динамо» Тбилиси (Грузия) на €80 000
- «СК Брага» (Португалия) на €40 000
- «Партизан» (Сербия) на €40 000
- «Галатасарай» (Турция) на €30 000
- «Реал Бетис» (Испания) на €30 000
- «Ордабасы» (Казахстан) на €20 000
- «Рига» (Латвия) на €10 000
- «Ауда» (Латвия) на €10 000
Сумма штрафа исчисляется в купюре евро.
Напомним, финансовый фэйр-плей УЕФА был введен с сезона 2011/12. Регламент предусматривал такие санкции, как штрафы, удержание призовых от выступлений в еврокубках и даже дисквалификация клубов.