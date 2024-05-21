УЕФА оштрафовал ФК Ордабасы за «нечестную игру»

Независимый орган финансового контроля УЕФА (CFCB) наложил на действующего чемпиона страны шымкентский «Ордабасы» штраф в размере 20 тысяч евро, передаёт корреспондент агентства Kazinform

В числе «штрафников» за несоблюдение финансового фэйр-плей оказались ещё 11 футбольных клубов. В их числе «Порту», «Динамо» Тбилиси и ещё ряд известных коллективов.



Примечательно, что турецкий «Адана Демирспор» и белорусский «Шахтер» обжаловали решения в Апелляционной палате CFCB УЕФА.



Таким образом оштрафованы:

«Порту» (Португалия) на €1 500 000

ЦСКА София (Болгария) на €450 000

«Витория СК» (Португалия) на €200 000

«Динамо» Тбилиси (Грузия) на €80 000

«СК Брага» (Португалия) на €40 000

«Партизан» (Сербия) на €40 000

«Галатасарай» (Турция) на €30 000

«Реал Бетис» (Испания) на €30 000

«Ордабасы» (Казахстан) на €20 000

«Рига» (Латвия) на €10 000

«Ауда» (Латвия) на €10 000

Сумма штрафа исчисляется в купюре евро.

Напомним, финансовый фэйр-плей УЕФА был введен с сезона 2011/12. Регламент предусматривал такие санкции, как штрафы, удержание призовых от выступлений в еврокубках и даже дисквалификация клубов.