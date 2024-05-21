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    17:00, 21 Май 2024 | GMT +6

    УЕФА оштрафовал ФК Ордабасы за «нечестную игру»

    Футбол
    Фото: pexels.com

    Независимый орган финансового контроля УЕФА (CFCB) наложил на действующего чемпиона страны шымкентский «Ордабасы» штраф в размере 20 тысяч евро, передаёт корреспондент агентства Kazinform 

    В числе «штрафников» за несоблюдение финансового фэйр-плей оказались ещё 11 футбольных клубов. В их числе «Порту», «Динамо» Тбилиси и ещё ряд известных коллективов.

    Примечательно, что турецкий «Адана Демирспор» и белорусский «Шахтер» обжаловали решения в Апелляционной палате CFCB УЕФА.

    Таким образом оштрафованы:

    •  «Порту» (Португалия) на €1 500 000
    • ЦСКА София (Болгария) на €450 000
    • «Витория СК» (Португалия) на €200 000
    • «Динамо» Тбилиси (Грузия) на €80 000
    • «СК Брага» (Португалия) на €40 000
    • «Партизан» (Сербия) на €40 000
    • «Галатасарай» (Турция) на €30 000
    • «Реал Бетис» (Испания) на €30 000
    • «Ордабасы» (Казахстан) на €20 000
    • «Рига» (Латвия) на €10 000
    • «Ауда» (Латвия) на €10 000

    Сумма штрафа исчисляется в купюре евро.

    Напомним, финансовый фэйр-плей УЕФА был введен с сезона 2011/12. Регламент предусматривал такие санкции, как штрафы, удержание призовых от выступлений в еврокубках и даже дисквалификация клубов.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Шымкент
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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