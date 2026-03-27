    05:12, 27 Март 2026 | GMT +5

    УЕФА одобрил концепцию нового стадиона в Актау

    Концепция нового стадиона в Актау согласована с представителями УЕФА. Об этом в Facebook сообщил руководитель управления строительства Мангистауской области Айдос Хамиев, передает Kazinform.

    Фото: Facebook / @Айдос Хамиев

    Объект планируется возвести на побережье Каспийского моря в микрорайоне Самал.

    По его словам, объект должен стать не только спортивной площадкой, но и архитектурной доминантой города, а также повысить его туристическую привлекательность.

    Проект предусматривает строительство стадиона на 10 тысяч зрителей. Такая вместимость выбрана с расчетом на полную загрузку трибун и насыщенную атмосферу матчей при соответствии международным стандартам.

    Концепция была согласована с УЕФА 10 марта 2026 года. Это позволит в будущем проводить в Актау официальные международные матчи уровня Category 4 (Категория 4).

    В состав комплекса также войдет современная футбольная академия, ориентированная на подготовку молодых спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры региона.

    В настоящее время проектная документация направлена на рассмотрение в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан. Согласно планам, после завершения этапа проектирования к концу 2026 года будут определены точные сроки начала и окончания строительных работ.

    В сентябре прошлого года сообщалось о том, что в Казахстане появятся новые современные спортивные объекты.

    Сара Болат
    Сейчас читают