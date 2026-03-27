УЕФА одобрил концепцию нового стадиона в Актау

Объект планируется возвести на побережье Каспийского моря в микрорайоне Самал.

По его словам, объект должен стать не только спортивной площадкой, но и архитектурной доминантой города, а также повысить его туристическую привлекательность.

Проект предусматривает строительство стадиона на 10 тысяч зрителей. Такая вместимость выбрана с расчетом на полную загрузку трибун и насыщенную атмосферу матчей при соответствии международным стандартам.

Концепция была согласована с УЕФА 10 марта 2026 года. Это позволит в будущем проводить в Актау официальные международные матчи уровня Category 4 (Категория 4).

В состав комплекса также войдет современная футбольная академия, ориентированная на подготовку молодых спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры региона.

В настоящее время проектная документация направлена на рассмотрение в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан. Согласно планам, после завершения этапа проектирования к концу 2026 года будут определены точные сроки начала и окончания строительных работ.

